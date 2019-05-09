Экс-аналитик АНБ арестован из-за утечки секретных данных

Бывший аналитик Агентства национальной безопасности (АНБ) США Дэниел Эверетт Хейл арестован по обвинению в утечке секретных данных, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз американского минюста.

По данным ведомства, Хейл незаконно получил и передал СМИ секретную информацию, касающуюся национальной безопасности Соединенных Штатов.

В пресс-релизе подчеркивается, что переданная Хейлом информация оказалась опубликована в СМИ и находятся в открытом доступе. При этом не уточняется, в каком именно издании оказались обнародованы секретные данные.

Ранее Washington Post сообщила, что АНБ и киберкомандование США начали наступление на Москву.