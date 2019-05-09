Путин оценил проведение парада Победы в Москве

<img src="//img.gazeta.ru/files3/219/12346219/upload-RTX6UZE3-pic905-895x505-19248.jpg">

Президент России Владимир Путин заявил, что парад Победы в столице прошел замечательно и без сбоев, передает РИА «Новости».

Он также выразил сожаление по поводу того, что погода не позволила провести воздушную часть парада, отметив при этом, что безопасность важнее.

«Парад замечательный, слава богу, без всяких сбоев, как и положено нашей армии. Жалко только, что погода не позволила пролететь авиации», — сказал Путин.

В целом же, по словам российского лидера, парад был «прекрасен».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве.