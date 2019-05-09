КНДР запустила неопознанные снаряды

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КНДР выполнила запуск неустановленных снарядов в восточном направлении. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

Уточняется, что снаряды были запущены из провинции Северный Пхенган в 16.30 по местному времени (08.30 мск).

Ранее Северная Корея осуществила испытательный запуск ракеты малой дальности в направлении Японского моря. КНДР подтвердила запуск ракет. Фотографии с ракетных испытаний появились в сети.