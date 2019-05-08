Трамп признал Бразилию главным союзником вне НАТО

<img src="//img.gazeta.ru/files3/39/12253039/RTS2DU6H-pic905-895x505-46811.jpg">

Президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о том, что Бразилия признана крупнейшим союзником Соединенных Штатов вне НАТО. Заявление президента опубликовано на сайте Белого дома.

Трамп подчеркнул, что утвердил такой статус Бразилии из-за обязательства последней нарастить военное сотрудничество с США, а также из-за «признания наших собственных национальных интересов» по расширению координации с бразильскими военными в области обороны.

В марте стало известно, что американские власти намерены предложить Бразилии стать «основным союзником вне НАТО» (MNNA) во время визита бразильского президента Жаира Болсонару в Вашингтон.