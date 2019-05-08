На Украине могут появиться военные капелланы

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел встречу с главой украинской православной церкви митрополитом Епифанием, на которой обсудил принятие закона о военном капелланстве, сообщается на сайте Совета.

Отмечается, что данный закон будет обсуждаться на следующей пленарной неделе.

«Во время встречи собеседники обсудили важность капелланского служения для укрепления духовных и патриотических основ украинского войска», — говорится на сайте Совета.

В прошлом году в Украинской православной церкви Московского патриархата заявили о «незаконном» отстранении военных священников от службы.