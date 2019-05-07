Порошенко уволил главу Нацгвардии
Украинский президент Петр Порошенко принял решение о смене командующего Нацгвардией страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на указ.
Отмечается, что решение о смене командующего принимаются по представлению главы МВД Украины Арсена Авакова.
«Освободить Аллерова Юрия Владимировича с должности командующего Национальной гвардией Украины», — говорится в документе.
Уточняется, что на этой должности его сменил Николай Балан.
Ранее стало известно, почему Порошенко уволил своего главного охранника.