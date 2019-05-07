Порошенко уволил главу Нацгвардии

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Украинский президент Петр Порошенко принял решение о смене командующего Нацгвардией страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на указ.

Отмечается, что решение о смене командующего принимаются по представлению главы МВД Украины Арсена Авакова.

«Освободить Аллерова Юрия Владимировича с должности командующего Национальной гвардией Украины», — говорится в документе.

Уточняется, что на этой должности его сменил Николай Балан.

Ранее стало известно, почему Порошенко уволил своего главного охранника.