В Одессу зашел разведывательный корабль ВМФ Британии
В Одесский морской порт прибыл разведывательный корабль HMS Echo H87 Королевского военно-морского флота (ВМФ) Великобритании, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
По данным прессы, корабль пришвартовался в понедельник, 6 мая, в районе 10.00 у 18-го причала морского вокзала.
Отмечается, что HMS Echo H87 вошел в Черное море 20 апреля и по договору о режиме черноморских проливов должен покинуть регион в срок до 10 мая.
До визита в Одессу корабль побывал в румынской Констанце и грузинском Батуми.
В апреле сообщалось, что в Одессу зашли два корабля НАТО.