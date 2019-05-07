В Одессу зашел разведывательный корабль ВМФ Британии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/491/11810491/20171005_gaf_u39_917-pic905-895x505-75790.jpg">

В Одесский морской порт прибыл разведывательный корабль HMS Echo H87 Королевского военно-морского флота (ВМФ) Великобритании, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По данным прессы, корабль пришвартовался в понедельник, 6 мая, в районе 10.00 у 18-го причала морского вокзала.

Отмечается, что HMS Echo H87 вошел в Черное море 20 апреля и по договору о режиме черноморских проливов должен покинуть регион в срок до 10 мая.

До визита в Одессу корабль побывал в румынской Констанце и грузинском Батуми.

В апреле сообщалось, что в Одессу зашли два корабля НАТО.