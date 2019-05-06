Bloomberg узнало о подготовке бойцов Венесуэлы к ракетному обстрелу

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Солдаты, верные президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, обучили бойцов из «самых опасных» формирований Южной Америки применению зенитных ракет с тепловым самонаведением, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники во властных структурах Колумбии.

Как сообщил колумбийский генерал Луис Наварро, бойцов армии национального освобождения Колумбии (АНО) обучили запуску российского ракетного комплекса «Игла» класса «земля-воздух». По его словам, бойцов готовили тайно, не на базах венесуэльской армии. Агентство отмечает, что повстанцы АНО давно используют Венесуэлу в качестве прибежища и имеют тесную связь с правительством Мадуро.

Разведка Колумбии не знает, приобрела ли АНО свои собственные ракетные установки и была ли подготовка бойцов санкционирована на высшем уровне в Каракасе.

Колумбийский генерал на основе имеющихся данных рассматривает деятельность повстанцев из Колумбии в качестве защиты режима Мадуро. В АНО опровергают военное сотрудничество с вооруженными силами Венесуэлы и наличие такого типа ракет.

Ранее в Кремле отреагировали на возможный приезд Мадуро в Россию.