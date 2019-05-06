Китай отказался участвовать в обсуждении ядерного соглашения с РФ и США

Официальный представитель китайского МИДа Гэн Шуан заявил, что КНР не будет участвовать в трехсторонних переговорах о сокращении ядерных вооружений, которые предложил провести американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщает Reuters.

До этого Трамп говорил, что рассчитывает на выработку всеобъемлющей ядерной сделки с Россией и Китаем.

По словам Шуан, китайский запас ядерного оружия намного ниже, чем у российской и американской стороны. Кроме того, КНР выступает за полную ликвидацию ядерного оружия, добавил он.

«Мы... считаем, что страны с крупнейшими запасами атомных вооружений в соответствии с международными договоренностями должны неукоснительно следовать своим обязательствам и значительно сократить свой арсенал», -— отметил Шуан.

Ранее сообщалось, что в Совфеде рассказали об ожиданиях от ядерной сделки с США.