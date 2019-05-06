Россия и США могут возобновить тренировки в Тихом океане
Пограничная служба ФСБ России и береговая охрана США могут возобновить совместные тренировки в Тихом океане. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, стороны обсудили этот вопрос в ходе визита представителей погранслужбы России в США.
Как отмечается, речь идет о тренировках в районе линии разграничения морских пространств двух стран в Тихом океане.
При этом во время переговоров стороны также обсудили результаты взаимодействия между ведомствами.
Ранее сообщалось, что Россия готова сотрудничать с США по Сирии.