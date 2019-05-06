ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе

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ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки. Об этом сообщает The Drive.

По данным издания, испытания лазерной установки прошли на полигоне в штате Нью-Мексико.

Как отмечается, речь может идти об испытаниях лазера для проекта SHiELD, который предусматривает размещение подобных установок на истребителях.

При этом подробности тестов установки неизвестны.

Ранее СМИ сообщили, что США решили защитить свои авианосцы с помощью лазеров.