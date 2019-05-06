Помпео связал с Россией ракетные пуски в КНДР

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял решение о ракетных пусках после визита в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Ким Чен Ын якобы принял данное решение после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Он также добавил, что Вашингтон все еще решает, как «отреагировать» на действия КНДР.

Помпео выразил уверенность в том, что стороны смогут продолжить переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее сообщалось, что в сети появились фотографии с ракетных испытаний КНДР.