«Обезлюдить Донбасс» призвал депутат Рады
Депутат Верховной рады Семен Семенченко призвал правительство Украины «обезлюдить Донбасс». Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в данном предложении «нет ничего геноцидного».
Он также добавил, что покинувшим Донбасс жителям необходимо показать, что «они нужны Украине».
Семенченко подчеркнул, что властям Украине следует «четко продумать», что делать с теми кто «убивал украинских солдат».
Ранее сообщалось, что в штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского назвали сроки возвращения Донбасса.