«Обезлюдить Донбасс» призвал депутат Рады

<img src="//img.gazeta.ru/files3/225/12130225/RTX292IP-pic905-895x505-45171.jpg">

Депутат Верховной рады Семен Семенченко призвал правительство Украины «обезлюдить Донбасс». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в данном предложении «нет ничего геноцидного».

Он также добавил, что покинувшим Донбасс жителям необходимо показать, что «они нужны Украине».

Семенченко подчеркнул, что властям Украине следует «четко продумать», что делать с теми кто «убивал украинских солдат».

Ранее сообщалось, что в штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского назвали сроки возвращения Донбасса.