Израиль убил командира из сектора Газа

Израильская сторона убила командира исламистского движения ХАМАС в секторе Газа Хамеда Ахмеда Абеда Худри. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что он был ответственным за перевод средств из Ирана вооруженным группировкам в Газе.

По некоторым данным, его убили 5 мая в результате воздушного удара по его машине.

До этого стало известно, что не менее 250 ракет было запущено в направлении Израиля из Газы.

Ранее сообщалось, что боевики пообещали сорвать «Евровидение» в Израиле. Они планируют помешать «врагам преуспеть» в проведении мероприятий, которые, по их мнению, направлены на нанесение вреда палестинскому нарративу.