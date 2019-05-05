Израиль убил командира из сектора Газа
Израильская сторона убила командира исламистского движения ХАМАС в секторе Газа Хамеда Ахмеда Абеда Худри. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что он был ответственным за перевод средств из Ирана вооруженным группировкам в Газе.
По некоторым данным, его убили 5 мая в результате воздушного удара по его машине.
До этого стало известно, что не менее 250 ракет было запущено в направлении Израиля из Газы.
Ранее сообщалось, что боевики пообещали сорвать «Евровидение» в Израиле. Они планируют помешать «врагам преуспеть» в проведении мероприятий, которые, по их мнению, направлены на нанесение вреда палестинскому нарративу.