После массированного обстрела Израиля погибли два человека
Два человека получили смертельные ранения из-за ракетного обстрела юга Израиля со стороны сектора Газа, передает «KAN».
Как отмечается, еще один человек получил ранение.
В материале уточняется, что ракета поразила завод в Ашкелоне.
Ранее сообщалось, что боевики пообещали сорвать «Евровидение» в Израиле. Они планируют помешать «врагам преуспеть» в проведении мероприятий, которые, по их мнению, направлены на нанесение вреда палестинскому нарративу.