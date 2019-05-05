После массированного обстрела Израиля погибли два человека

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Два человека получили смертельные ранения из-за ракетного обстрела юга Израиля со стороны сектора Газа, передает «KAN».

Как отмечается, еще один человек получил ранение.

В материале уточняется, что ракета поразила завод в Ашкелоне.

Ранее сообщалось, что боевики пообещали сорвать «Евровидение» в Израиле. Они планируют помешать «врагам преуспеть» в проведении мероприятий, которые, по их мнению, направлены на нанесение вреда палестинскому нарративу.