Названо число пострадавших при взрыве в Афганистане

В результате взрыва у полицейского участка на северо-востоке Афганистана погибли по меньше мере пять человек. Об этом сообщает TOLO News в твиттере.

До этого в СМИ появилась информация, что террорист-смертник взорвался возле полицейского участка в Афганистане.

По последним данным, в результате взрыва погибли пять человек и 50 — пострадали. Эту информацию подтвердил глава местного здравоохранения Абдул Алим Гафари.

В настоящее время пока нет других данных о произошедшем.