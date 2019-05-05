В ДНР заявили о перестрелке с украинскими диверсантами

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Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил журналистам, что ополчение предотвратило попытку проникновения украинских диверсантов на территорию республики. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, военнослужащие обнаружили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ).

«В ходе завязавшегося огневого боя диверсанты понесли потери — один убитый и до трех раненых...», — сказал Басурин.

Он добавил, что остальные участники ДРГ «позорно бежали», бросив одного из них на месте столкновения. Ополченцы эвакуировали раненого, ему оказывалась медицинская помощь, но спасти его не удалось.

Ранее сообщалось, что перед 9 мая военные Украины вывесили нацистский флаг на Донбассе.