Нетаньяху приказал «массированно атаковать» боевиков сектора Газа

<img src="//img.gazeta.ru/files3/737/12293737/RTS2GOE2-pic905-895x505-13267.jpg">

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху приказал армии страны «массированные атаки» против боевиков, продолжающих обстрел из сектора Газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Утром я отдал приказ армии обороны Израиля продолжать массированные атаки», — отметил Нетаньяху.

Он рассказал, что утром 5 мая приказал армии продолжать отвечать на атаки их сектора Газа. Премьер Израиля усилил войска дополнительной бронетехникой, артиллерией и пехотой.

Ранее сообщалось, что в США осудили сектор Газа и поддержали Израиль.

Также Израиль начал атаку объектов радикалов в секторе Газа.