Нетаньяху приказал «массированно атаковать» боевиков сектора Газа
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху приказал армии страны «массированные атаки» против боевиков, продолжающих обстрел из сектора Газа. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Утром я отдал приказ армии обороны Израиля продолжать массированные атаки», — отметил Нетаньяху.
Он рассказал, что утром 5 мая приказал армии продолжать отвечать на атаки их сектора Газа. Премьер Израиля усилил войска дополнительной бронетехникой, артиллерией и пехотой.
Ранее сообщалось, что в США осудили сектор Газа и поддержали Израиль.
Также Израиль начал атаку объектов радикалов в секторе Газа.