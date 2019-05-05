Экс-главнокомандующий НАТО предложил ограничить россиянам въезд в США

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Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис предложил ввести новые санкции в отношении России. Свою позицию он изложил в материале для журнала Time.

Ограничительные меры, по его словам, должны быть направлены на то, чтобы не допустить «вмешательства» России в выборы в 2020 году.

В частности, отставной адмирал США предложил рассмотреть возможность более широкого ограничения на въезд в США для россиян, которые хотят приехать в страну. Цель поездки при этом может быть любая.

Кроме того, Ставридис призвал не ограничиваться санкциями только в отношении бизнеса. Также он считает возможным ввести ограничительные меры в отношении ключевых российских лидеров, поддерживать отдельные группы, выступающие за демократию в России.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США Клобучар пообещала натравить на Россию ЦРУ и ФБР.

Россия неоднократно отрицала обвинения в попытках вмешательства в избирательный процесс за рубежом.