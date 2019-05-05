Один из главарей ИГ убит в Афганистане

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Спецназ афганской полиции ликвидировал одного из главарей террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ), который руководил деятельностью экстремистов на севере Афганистана и в Центральной Азии. Об этом сообщает The Khaama Press со ссылкой на заявление главы МВД страны.

По имеющимся данным, боевик, известный под именем Муфти Узбек, был убит возле селения Дахана-э-Гори в северо-восточной провинции Баглан.

В заявлении афганского МВД подчеркивается, что Узбек в основном «отвечал за планирование и организацию террористических атак», а также занимался «оснащением и финансированием ИГ в Центральной Азии».

Ранее ИГ впервые за пять лет опубликовало видео со своим главарем.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.