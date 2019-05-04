Военные РФ сообщили об объединении боевиков в Сирии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/273/12109273/RTX6F59J-pic905-895x505-18168.jpg">

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин заявил, что в Идлибской зоне боевики объединяются под командованием «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусры» (организация запрещена в России)). Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в последнее время в районе населенных пунктов Эль-Латамна и Кафер-Зайта увеличилось количество боевиков, которые принадлежат к различным незаконным вооруженным формированиям.

В связи с этим Россия опасается, что боевики готовятся к наступлению на город Хама, уточнил Купчишин.

На настоящей момент Идлиб — последняя сирийская провинция, которая находится под контролем террористов.

Ранее сообщалось, что Россия нанесла массированный авиаудар по боевикам в Сирии.

«Хайат Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России)) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.