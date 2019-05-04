В Грузии назвали условие размещения военной базы США в стране

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал условие размещения военной базы Соединенных Штатов в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, решение относительно этого вопроса будет принято с учетом национальных интересов страны.

Он отметил, что отношения между Грузией и НАТО с ЕС никогда еще не были на таком высоком уровне, и страна намерена способствовать дальнейшему их развитию.

«Исходя и этого, мы…примем такие решения, которые входят в национальные интересы Грузии», — добавил Бахтадзе.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нецелесообразным строительство военной базы США в стране.