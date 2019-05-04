Репетиция парада Победы прошла в небе над Москвой

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Над Москвой в рамках подготовки к параду Победы пролетела боевая авиация Воздушно-космических сил России. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, 74 самолета и вертолета пролетели над столицей и Красной площадью.

Уточняется, что в учениях приняли участие различные вертолеты, бомбардировщики, истребители и ракетоносцы. При этом истребители Су-57 и МиГ-31К не участвовали в тренировке в этом году.

В конце учений над городом пролетели шесть штурмовиков Су-25. В день Победы они полетят с дымами цвета российского триколора.

Ранее сообщалось, что движение в метро Москвы изменено из-за репетиции парада Победы.