Репетиция парада Победы прошла в небе над Москвой
Над Москвой в рамках подготовки к параду Победы пролетела боевая авиация Воздушно-космических сил России. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, 74 самолета и вертолета пролетели над столицей и Красной площадью.
Уточняется, что в учениях приняли участие различные вертолеты, бомбардировщики, истребители и ракетоносцы. При этом истребители Су-57 и МиГ-31К не участвовали в тренировке в этом году.
В конце учений над городом пролетели шесть штурмовиков Су-25. В день Победы они полетят с дымами цвета российского триколора.
Ранее сообщалось, что движение в метро Москвы изменено из-за репетиции парада Победы.