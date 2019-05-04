Трамп оценил возможность сделки с КНДР по денуклеаризации

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Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что сделка с КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова состоится. Об этом он написал в своем твиттере.

По его словам, северокорейский лидер Ким Чен Ын осознает экономический потенциал своей страны и не станет делать что-то, что может положить этому конец.

Он также отметил, что Ким Чен Ын не захочет нарушить обещание, данное Трампу.

«Сделка состоится!» — заключил Трамп.

Ранее сообщалось, что Северная Корея осуществила испытательный запуск ракеты малой дальности в направлении Японского моря.

После этого в Совфеде заявили, что Пхеньян своими ракетными пусками хотел упредить другие страны от запугивания, в том числе США.