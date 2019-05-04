Трамп оценил возможность сделки с КНДР по денуклеаризации
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что сделка с КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова состоится. Об этом он написал в своем твиттере.
По его словам, северокорейский лидер Ким Чен Ын осознает экономический потенциал своей страны и не станет делать что-то, что может положить этому конец.
Он также отметил, что Ким Чен Ын не захочет нарушить обещание, данное Трампу.
«Сделка состоится!» — заключил Трамп.
Ранее сообщалось, что Северная Корея осуществила испытательный запуск ракеты малой дальности в направлении Японского моря.
После этого в Совфеде заявили, что Пхеньян своими ракетными пусками хотел упредить другие страны от запугивания, в том числе США.