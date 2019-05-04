Известный советский корабль нашли на дне Баренцева моря

Пресс-служба Северного флота сообщила об обнаружении в Баренцевом море редкой находки — советского боевого корабля БО-224, передает РИА «Новости».

Он был обнаружен близ острова Кильдин. Военным удалось узнать, что корабль был потоплен ударом немецкой торпеды в 1945 году. В момент крушения на борту находились 33 человека, которым не удалось выжить.

Также специалисты смогли поднять со дна носовое орудие корабля, благодаря чему стало известно, что корабль использовался как охотник на фашистские подлодки.

Ранее в водах Черного моря обнаружили немецкую подводную лодку U-23, участвовавшую во Второй мировой войне.