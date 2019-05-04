Израиль начал атаку объектов радикалов в секторе Газа
Израильские военные нацелились на объекты радикальных палестинских группировок в секторе газа. Об этом сообщается в официальном твиттере Армии обороны Израиля.
Как отмечается, эти действия стали ответом на запуск более 90 ракет по территории Израиля.
В распространенном военном коммюнике, цитаты из которого приводит ТАСС, говорится, что к настоящему моменту были поражены более десяти целей террористов. Для этого использовались танки и самолеты.
Ранее сообщалось, что израильская авиация атаковала ракетные установки палестинских боевиков на фоне сигналов тревоги.
Nous venons de commencer à cibler des positions militaires du Hamas à Gaza en réponse aux plus de 90 roquettes tirées depuis #Gaza sur des civils israéliens ce matin.— Tsahal (@Tsahal_IDF) 4 мая 2019 г.