Более 50 ракет были запущены по Израилю из сектора Газа

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Более 50 ракет были запущены радикалами из сектора Газа по Израилю в субботу, 4 мая. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, передает ТАСС.

Как отмечается, система ПВО «Железный купол» перехватила десятки ракет.

«После сообщений о срабатывании сирен воздушной тревоги в южных районах Израиля сообщаем, что более 50 запусков ракет было осуществлено из сектора Газа по израильской территории», — говорится в пресс-релизе.

Ранее появилась информация о том, что в Израиле сработали сигналы тревоги. После уточнялось, что Израиль атаковал ракетные установки боевиков в секторе Газа из-за сирен.