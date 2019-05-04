Более 50 ракет были запущены по Израилю из сектора Газа
Более 50 ракет были запущены радикалами из сектора Газа по Израилю в субботу, 4 мая. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, передает ТАСС.
Как отмечается, система ПВО «Железный купол» перехватила десятки ракет.
«После сообщений о срабатывании сирен воздушной тревоги в южных районах Израиля сообщаем, что более 50 запусков ракет было осуществлено из сектора Газа по израильской территории», — говорится в пресс-релизе.
Ранее появилась информация о том, что в Израиле сработали сигналы тревоги. После уточнялось, что Израиль атаковал ракетные установки боевиков в секторе Газа из-за сирен.