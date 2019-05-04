Израиль атаковал ракетные установки боевиков в секторе Газа

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Израильская авиация атакует ракетные установки палестинских боевиков на фоне сигналов тревоги. Об этом сообщает армейская пресс-служба, передает РИА «Новости».

Как отмечается, сирены звучат во многих населенных пунктах юга Израиля уже около 10 минут. Сигнал тревоги предупреждает о возможном массированном обстреле с территории палестинского анклава.

«Летательный аппарат Армии обороны Израиля атаковал две ракетные установки в северной части сектора Газа», — отмечается в пресс-релизе.

Информация об атаках также подтверждается в официальном твиттере Армии обороны Израиля. Других подробностей на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что после атаки на Тель-Авив Израиль нанес удары по 100 целям в секторе Газа.