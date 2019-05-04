Израиль атаковал ракетные установки боевиков в секторе Газа
Израильская авиация атакует ракетные установки палестинских боевиков на фоне сигналов тревоги. Об этом сообщает армейская пресс-служба, передает РИА «Новости».
Как отмечается, сирены звучат во многих населенных пунктах юга Израиля уже около 10 минут. Сигнал тревоги предупреждает о возможном массированном обстреле с территории палестинского анклава.
«Летательный аппарат Армии обороны Израиля атаковал две ракетные установки в северной части сектора Газа», — отмечается в пресс-релизе.
Информация об атаках также подтверждается в официальном твиттере Армии обороны Израиля. Других подробностей на данный момент нет.
Ранее сообщалось, что после атаки на Тель-Авив Израиль нанес удары по 100 целям в секторе Газа.
Un barrage de roquettes tirées depuis #Gaza s'abat sur le sud d'Israël au cours des 10 dernières minutes. Plus d'infos à suivre.— Tsahal (@Tsahal_IDF) 4 мая 2019 г.