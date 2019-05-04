Перед 9 мая военные Украины вывесили нацистский флаг на Донбассе

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Военный корреспондент минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Астрахань проинформировал о том, что военные украинского националистического полка «Азов», против которого в России ведется уголовное производство, повесили над своими позициями в Донбассе флаг вермахта. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, полк «Азов» должен усилить 24-ую бригаду ВСУ в районе населенного пункта Марьинка.

«И в первые же дни своего присутствия там нацисты отметились, вывесив на всеобщее обозрение флаг вермахта — армии нацистской Германии», — заявил Астрахань.

Он добавил, что это было сделано перед 9 мая. Кроме того, военнослужащие полка обстреливают мирных жителей.

Ранее сообщалось, что Украина решила строить армию и давить Россию в ответ на выдачу паспортов РФ.