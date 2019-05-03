США отказались терпеть обогащение урана Ираном
Официального представителя Госдепа Морган Ортагус заявила, что США не намерены терпеть обогащение урана Ираном, передает РИА «Новости».
По ее словам, Тегеран «обязан остановить всю чувствительную деятельность», связанную с ядерным оружием, в том числе «обогащение урана».
«Мы также больше не позволим Ирану хранить тяжелую воду, которую он в избытке произвел выше существующих лимитов», — следует из сообщения.
Ранее Иран направит в МАГАТЭ письмо с уведомлением о начале наращивания мощности по обогащению урана.