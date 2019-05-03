В Совфеде рассказали об ожиданиях от ядерной сделки с США

США должны объяснить России и Китаю выгоду ядерной сделки, иначе ни Москва, ни Пекин на нее не пойдут, передает РИА «Новости» заявление члена комитета Совета Федерации по международным делам Олега Морозова.

«Термин «сделка» плох и для России, и для Китая. Сделка - это «купи-продай». Мы так ядерную всемирную безопасность не толкуем. Мы, как и Китай, за принципы. Причем стратегические: космос, эффективное ПРО, контроль за нераспространением. Остальное это лукавство», — заявил Морозов.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что участие России в трехсторонней ядерной сделке должно быть на равных условиях.

Ранее Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на выработку всеобъемлющей ядерной сделки с Россией и Китаем.