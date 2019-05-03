Генерал ВВС США стал главкомом сил НАТО в Европе

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В бельгийском городе Монсе прошла церемония передачи полномочий новому главнокомандующему сил НАТО в Европе генералу ВВС США Тоду Уолтерсу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, на этом посту он заменил Кертиса Скапаротти.

Уточняется, что в церемонии принял участие генсек североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

При этом о назначении Уолтерса верховным главнокомандующим стало известно еще в середине марта 2019 года.

Ранее сообщалось о церемонии передачи полномочий, которая должна состояться в Бельгии.