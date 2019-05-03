Генерал ВВС США стал главкомом сил НАТО в Европе
В бельгийском городе Монсе прошла церемония передачи полномочий новому главнокомандующему сил НАТО в Европе генералу ВВС США Тоду Уолтерсу. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, на этом посту он заменил Кертиса Скапаротти.
Уточняется, что в церемонии принял участие генсек североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
При этом о назначении Уолтерса верховным главнокомандующим стало известно еще в середине марта 2019 года.
Ранее сообщалось о церемонии передачи полномочий, которая должна состояться в Бельгии.