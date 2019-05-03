Трамп уточнил планы по военному вторжению в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что не хотел бы вводить войска в Венесуэлу.
При этом он подчеркнул, что всегда существует вероятность наступления «переломного момента».
«Я просто хочу помочь людям [в Венесуэле]. Эти люди умирают, у них ничего нет», — сказал Трамп, комментируя политику США относительно латиноамериканской страны.
Ранее Трамп заявлял, что «много чего произойдет» на следующей неделе по ситуации в Венесуэле.