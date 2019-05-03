Пентагон обеспокоился зарубежными военными базами Китая
Китай может начать строить новые военные базы за рубежом, чтобы обезопасить свои экономические проекты. К такому выводу пришли аналитики Пентагона, их отчет опубликован на сайте ведомства.
Эксперты Пентагона считают, что китайские власти используют растущий «экономический, дипломатический и военный престиж» для усиления регионального и международного влияния.
«[Реализация инициативы «Один пояс — один путь»] вероятно, приведет к созданию за границей военных баз в связи с осознанной необходимостью обеспечения безопасности таких проектов», — говорится в докладе.
В Пентагоне считают, что в дополнение к своей единственной международной базе в африканской Джибуте Китай в скором времени построит базу в Пакистане. Также в ведомстве прогнозирую появление китайских баз на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и западной части Тихого океана.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп хочет заключить ядерную сделку с Россией и Китаем.