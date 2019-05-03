Сенат не смог отклонить вето Трампа на военную резолюцию по Йемену

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Сенат не смог преодолеть вето президента США Дональда Трампа на резолюцию, которая предусматривает прекращение участия США в войне в Йемене, сообщает The Hill.

Против вето Трампа высказались 53 сенатора, а поддержали — 45. Для преодоления вето требовалось не менее 67 голосов. The Hill отмечает, что итоги голосования были ожидаемыми, так как ранее за принятие резолюции по Йемену проголосовали 54 американских сенатора.

Ранее сообщалось, что Трамп заблокировал резолюцию о прекращении участия США в войне в Йемене.