Боевики попытались атаковать российскую базу в Сирии

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Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Виктор Купчишин заявил, что боевики вновь пытались обстрелять авиабазу России в Сирии Хмеймим. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, удары нанесли незаконные вооруженные формирования, которые удерживают позиции в районах Калъат Эль-Мудик и Баб Атика.

Он добавил, что Россия смогла отразить все удары, никто из военных не пострадал.

Ранее Купчишин заявил, что за последний месяц боевики 12 раз атаковали российскую авиабазу Хмеймим.