Боевики попытались атаковать российскую базу в Сирии
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Виктор Купчишин заявил, что боевики вновь пытались обстрелять авиабазу России в Сирии Хмеймим. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, удары нанесли незаконные вооруженные формирования, которые удерживают позиции в районах Калъат Эль-Мудик и Баб Атика.
Он добавил, что Россия смогла отразить все удары, никто из военных не пострадал.
Ранее Купчишин заявил, что за последний месяц боевики 12 раз атаковали российскую авиабазу Хмеймим.