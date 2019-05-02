Почти 60 бойцов Нацгвардии Украины отравились
На Украине 57 бойцов Национальной гвардии во Львове попали в госпиталь из-за отравления. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, солдаты отравились после Пасхи. Они обедали как в столовой воинской части, так и продуктами, привезенными из дома.
«Найти одну причину практически не удалось», — заявил врач-инфекционист военного госпиталя Нацгвардии Михаил Венгрен.
Уточняется, что состояние военных удовлетворительное. Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту халатного отношения к военной службе.
Ранее сообщалось, что десятки украинских школьников отравились неизвестным веществом.