Более 130 военных США прибыли на Украину для тренировки ВСУ
На Украину прибыли более 130 американских военнослужащих, чтобы тренировать подразделения украинских вооруженных сил (ВСУ) согласно стандартам НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны страны.
Как отмечается, эти военные прибыли на замену военнослужащим Национальной гвардии США из штата Теннесси, которые располагались с лета 2018 года в Львовской области.
Уточняется, что в четверг, 2 мая, прошла церемония передачи полномочий между военными из двух подразделений.
Ранее сообщалось, что в Эстонии пройдут масштабные учения НАТО с Украиной.