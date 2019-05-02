Более 130 военных США прибыли на Украину для тренировки ВСУ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/225/12130225/RTX292IP-pic905-895x505-45171.jpg">

На Украину прибыли более 130 американских военнослужащих, чтобы тренировать подразделения украинских вооруженных сил (ВСУ) согласно стандартам НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны страны.

Как отмечается, эти военные прибыли на замену военнослужащим Национальной гвардии США из штата Теннесси, которые располагались с лета 2018 года в Львовской области.

Уточняется, что в четверг, 2 мая, прошла церемония передачи полномочий между военными из двух подразделений.

Ранее сообщалось, что в Эстонии пройдут масштабные учения НАТО с Украиной.