Трахтенберг рассказал, как ядерное оружие США сдержит Россию
Замглавы Пентагона Дэвид Трахтенберг заявил, что США занимаются разработкой маломощного ядерного оружия в том числе для сдерживания России. Слова военного передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты наблюдают за действиями России в оборонной сфере.
«Причина, по которой мы решили идти по пути маломощного ядерного оружия, в том, что мы смотрим на то, что, в частности делают русские», — сказал Трахтенберг.
Замглавы оборонного ведомства добавил, что Соединенные Штаты испытывают «большую обеспокоенность» из-за российской военной программы.
Ранее в США пообещали не вступать в гонку вооружений с Россией.