Трахтенберг рассказал, как ядерное оружие США сдержит Россию

<img src="//img.gazeta.ru/files3/239/12266239/Depositphotos_221575454_l-2015-pic905-895x505-26504.jpg">

Замглавы Пентагона Дэвид Трахтенберг заявил, что США занимаются разработкой маломощного ядерного оружия в том числе для сдерживания России. Слова военного передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты наблюдают за действиями России в оборонной сфере.

«Причина, по которой мы решили идти по пути маломощного ядерного оружия, в том, что мы смотрим на то, что, в частности делают русские», — сказал Трахтенберг.

Замглавы оборонного ведомства добавил, что Соединенные Штаты испытывают «большую обеспокоенность» из-за российской военной программы.

Ранее в США пообещали не вступать в гонку вооружений с Россией.