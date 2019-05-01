«Самый невменяемый человек»: Захарова об отставке главы минобороны Британии

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем фейсбуке прокомментировала отставку главы министерства обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, советовавшего России «заткнуться».

1 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку главу министерства обороны страны Гэвина Уильямсона из-за утечки информации о китайской телекоммуникационной компании Huawei.

«Гениально, хотя и поздно. Мы вот давно утратили веру в способность Гэвина Уильямсона занимать пост. Напомню, это тот самый невменяемый человек, притворявшийся министром обороны Британии, который заявил, что «Россия должна отойти и заткнуться», — написала Захарова.

Новым министром обороны была назначена экс-министр международного развития, консерватор Пенни Мордонт.

Ранее глава новый глава минобороны Британии заявляла, что Россия — угроза мировому порядку.