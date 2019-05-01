Призывавший РФ заткнуться глава минобороны Британии отреагировал на увольнение

Отправленный в отставку министр обороны Британии Гэвин Уильямсон отреагировал на свою отставку. Об этом он написал в твиттере.

По словам экс-министра, он не причастен к утечке информации.

«Мне жаль, что вы считаете, что утечка возникла из моего ведомства. Я подчеркиваю, что это не так», — отметил Уильямсон.

Он предложил провести расследование, потому что уверен, что оно подтвердит его невиновность.

Ранее сообщалось, что британский премьер Тереза Мэй отправила в отставку главу министерства обороны страны Гэвина Уильямсона из-за утечки информации о китайской телекоммуникационной компании Huawei.

Также стало известно, что на должность Уильмсона будет назначена Пенни Мордонт. В настоящее время она является министром международного развития во втором кабинете Терезы Мэй.

Гэвин Уильямсон занимал должность главы британского минобороны с 2017 года.

В 2018 году Уильямсон посоветовал России «заткнуться» в ответ на обещанные Москвой ответные меры на высылку российских дипломатов из Великобритании.