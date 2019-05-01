Призывавший Россию заткнуться министр отреагировал на свою отставку

Политический редактор «Би-би-си» Лора Кюнсберг в своем твиттере написала, что уволенный за разглашение секретных данных экс-глава минобороны Британии Гэвин Уильямсон не признает себя виновным в утечке информации.

1 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку главу министерства обороны страны Гэвина Уильямсона из-за утечки информации о китайской телекоммуникационной компании Huawei.

«Только что поговорила с Гэвином Уильямсоном, который до сих пор отрицает, что это он был источником утечки в Совете национальной безопасности — говорит, что ни он, ни его команда никогда не разглашали секреты СНБ», — написала Кюнсберг.

Гэвин Уильямсон занимал должность главы британского минобороны с 2017 года.

В 2018 году Уильямсон посоветовал России «заткнуться» в ответ на обещанные Москвой ответные меры на высылку российских дипломатов из Великобритании.