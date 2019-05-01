Уволен призывавший Россию заткнуться министр обороны Британии

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку главу министерства обороны страны Гэвина Уильямсона из-за утечки информации о китайской телекоммуникационной компании Huawei. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на канцелярию Мэй.

Также стало известно, что на должность Уильмсона будет назначена Пенни Мордонт. В настоящее время она является министром международного развития во втором кабинете Терезы Мэй.

«Решение премьер-министра было основано на его (Уильямсона. — «Газета.Ru») поведении при расследовании обстоятельств несанкционированного разглашения информации с заседания Совета национальной безопасности», — говорится в заявлении.

Гэвин Уильямсон занимал должность главы британского минобороны с 2017 года.

В 2018 году Уильямсон посоветовал России «заткнуться» в ответ на обещанные Москвой ответные меры на высылку российских дипломатов из Великобритании.