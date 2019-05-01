Мэй отправила в отставку главу минобороны Британии из-за дела Huawei

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку главу министерства обороны страны Гэвина Уильямсона из-за утечки информации о китайской телекоммуникационной компании Huawei. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на канцелярию Мэй.

«Решение премьер-министра было основано на его (Гэвина Уильямсона. — «Газета.Ru») поведении при расследовании обстоятельств несанкционированного разглашения информации с заседания Совета национальной безопасности», — говорится в заявлении.

Гэвин Уильямсон занимал должность министра обороны Великобритании с 2017 года.

Ранее сообщалось, что посол Канады ушел в отставку из-за дела Huawei.