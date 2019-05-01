В Венесуэле заявили об обмане участвовавших в перевороте военных

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Председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что некоторые военные прибыли на место, где была совершена попытка госпереворота, не зная о том, что будет происходить. Об этом сообщает Telesur.

По его словам, группу военных привезли на место обманом. Им сказали, что там будет что-то другое, подчеркнул Кабельо.

Уточняется, что президент страны Николас Мадуро в ходе своего выступления перед нацией показал видео, на котором военные рассказывают, что не знали о готовящейся попытке переворота.

Ранее власти Венесуэлы заявили о попытке переворота.