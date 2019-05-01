ЗРК России не помешают вторжению США в Венесуэлу, заявил Помпео

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что российские зенитно-ракетные комплексы не помешают США провести военную операцию в Венесуэле. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, речь идет о российских ЗРК, которые стоят на вооружении армии Венесуэлы.

Он также добавил, что если президент США Дональд Трамп выберет «военное решение» ситуации, американские военнослужащие его исполнят.

Помпео подчеркнул, что военные США достигнут «желаемого Трампом» результата.

Ранее сообщалось, что Венесуэла начала расследование попытки госпереворота.