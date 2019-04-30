Перестрелка в Венесуэле попала на видео

<img src="//img.gazeta.ru/files3/137/12332137/upload-AP_19120544416889-pic905-895x505-31904.jpg">

В сети появилось видео перестрелки, которая произошла в столице Венесуэлы 30 апреля. Видео опубликовал NTN24 в твиттере.

На кадрах, как люди в военной форме стоять возле арки дома, кричат и стреляют. Их цель на видеозаписи не видна. Всего было произведено около 20 выстрелов.

Ранее в сети появилось видео наезда военной машины на людей в Венесуэле.

30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода» и сообщил о переходе на сторону протестующих военных страны. Таким образом, оппозиция заявила о «конце узурпации» власти в Венесуэле.

«Газета.Ru» в режиме онлайн следит за развитием событий.