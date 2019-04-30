Трамп осудил Европу за отказ забрать обратно боевиков ИГ

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что осуждает отказ европейский стран забирать своих граждан-боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России), которых пленили в Сирии. Об этом он написал в твиттере.

Трамп отметил, что на данным момент пойманы 1,8 тыс. боевиков, однако страны Европы «совсем не помогают» и не берут обратно заключенных из своих же стран.

«Сейчас принимаются решения, что делать с этими опасными заключенными. Европейские страны совсем не помогают нам, несмотря на то, что все это делалось во многом для их же блага», — подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп подтвердил 100% освобождение территорий Сирии и Ирака от ИГ.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.