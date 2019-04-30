Глава минобороны Венесуэлы назвал условие применения оружия

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В Венесуэле глава военного ведомства Владимир Падрино Лопес заявил, что военные применят оружие в случае необходимости. Об этом сообщает El Nacional.

По его словам, если к президентскому дворцу Мирафлорес придут с насильственными целями, им ответят насилием.

«Если будет нужно применить оружие, мы его применим», — заявил Лопес.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео наезда военной машины на людей в Венесуэле.

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