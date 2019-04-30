В Кремле высказались о видеообращении главаря ИГ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации относительно видео с обращением главы террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что ИГ впервые за пять лет опубликовало видео со своим главарем.

У Пескова спросили, располагают ли российские спецслужбы информацией о том, жив ли аль-Багдади и есть ли у них данные об опубликованном видео.

«Не располагаю такой информацией. Просто не знаю», — сказал Песков.

Ранее также Пентагон отреагировал на видео с главарем ИГ.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.